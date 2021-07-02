В Москве ускорился запуск нового жилья

За первые шесть месяцев текущего года московские девелоперы запустили продажи в 33 комплексах. Это на 50% больше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование агентства «Метриум».
Из этого числа 17 проектов
По данным Росреестра, в апреле в столице заключили на 163% договоров долевого участия больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в мае — на 120% выше, поэтому сейчас темп продаж постепенно замедляется.
Ранее риелторы назвали районы Москвы с самой низкой стоимостью аренды. Самая дешёвая однокомнатная квартира — за 23 тысячи рублей в месяц — находится почти в получасе ходьбы от метро «Некрасовка». На втором месте оказались апартаменты в Дмитровском районе.