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В Москве ускорился запуск нового жилья

12:02, 02 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За первые шесть месяцев текущего года московские девелоперы запустили продажи в 33 комплексах. Это на 50% больше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование агентства «Метриум».

Из этого числа 17 проектов были представлены в массовом сегменте, 13 — в бизнес-классе, ещё три — в премиальном. Аналитики связывают такие тенденции с восстановлением рынка, повышением строительной активности на рынке и спроса со стороны покупателей из-за программы льготной ипотеки.

По данным Росреестра, в апреле в столице заключили на 163% договоров долевого участия больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в мае — на 120% выше, поэтому сейчас темп продаж постепенно замедляется.

Ранее риелторы назвали районы Москвы с самой низкой стоимостью аренды. Самая дешёвая однокомнатная квартира — за 23 тысячи рублей в месяц — находится почти в получасе ходьбы от метро «Некрасовка». На втором месте оказались апартаменты в Дмитровском районе.

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