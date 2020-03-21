https://static.news.ru/photo/ded507a2-6c44-11ea-a470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти поддержат компании, которые зависят от международных поставок и из-за пандемии коронавируса и вызванных ей ограничений не смогут в срок исполнить государственные контракты. Об этом сообщили в штабе по экономическим вопросам.

Москва в особом порядке будет рассматривать споры, связанные с неисполнениями обязательств по госконтрактам. Срывы сроков из-за коронавируса рассмотрят в пользу бизнеса, — цитирует сообщение ТАСС.

В штабе также уточнили, что невзирая на нестабильность, московские бизнесмены ежедневно заключают с государством сотни контрактов на Портале поставщиков.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что малый бизнес в России начал чувствовать влияние из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.