В Москве резко увеличился спрос на нежилую недвижимость

За первые семь месяцев текущего года в Москве зарегистрировали 26,4 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что стало абсолютным рекордом за аналогичные периоды годов за всю историю наблюдений. В частности, столь высокий показатель на 121% превысил цифры ковидного 2020-го (11,9 тысячи сделок), сообщает РБК со ссылкой на заявление столичного управления Росреестра.

Отмечается, что по состоянию на конец июля количество заключённых договоров на московском рынке нежилой недвижимости на 12% превысило показатели за весь докризисный 2019 год (23,5 тысячи) и оказался на 7,5% (28,4 тысячи) меньше цифр 2020-го.

В общей сложности с начала текущего года на рынке жилой и нежилой недвижимости столицы были заключены 78,6 тысячи ДДУ. По сравнению с январём — июлем 2020-го этот показатель увеличился на 69% (46,6 тысячи) и на 17,6% (66,9 тысячи) превысил цифры за семь месяцев 2019-го.

Ранее в Центробанке России (ЦБ РФ) заявили о «перегреве» рынка недвижимости. По словам директора департамента ЦБ по финансовой стабильности Елизаветы Даниловой, валютный регулятор продолжит следить за динамикой цен внутри страны.