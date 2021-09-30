В Москве резко упал спрос на ипотеку

В Москве резко снизился спрос на покупку нового жилья в ипотеку. В августе по отношению к июлю он обвалился на 22%, а к аналогичному месяцу 2020-го упал на 4%, сообщили в столичном управлении Росреестра.

По данным ведомства, с начала 2021 года в столице зарегистрирован 45 161 договор долевого участия (ДДУ) на жилые и нежилые помещения с использованием средств банков. Это в 1,7 раза больше числа сделок за январь — август прошлого года. Более 4416 договоров относится к покупке квартир в ипотеку. Доля подобных сделок в общей структуре значительно сократилась.

Если в среднем с начала года продажи по жилью составляли половину от общего числа договоров долевого участия, то сейчас их объём снизился до 45%. Это эффект на изменение условий программы льготного ипотечного кредитования, — сообщил руководитель московского Росреестра Игорь Майданов, добавив, что в сентябре среди москвичей начал проявляться традиционный подъём интереса к приобретению жилищной площади.

С января по август на рынке новостроек Москвы было зарегистрировано 88 тысяч ДДУ, что превысило результат в аналогичный период 2020 года в 1,6 раза, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) решили упростить процедуру рефинансирования ипотеки. Таким образом ведомство намерено облегчить россиянам процесс погашения кредитов на жильё.