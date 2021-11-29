В Москве расширили список недвижимости с налогом по кадастровой стоимостью

Список нежилых объектов недвижимости, налог на имущество в 2022 году по которым будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости, утверждён в Москве. При этом количество подобных объектов за текущий год увеличилось на 5,4%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента экономразвития Кирилл Пуртов, сообщает сайт мэра Москвы.

В перечень включены объекты общественного питания и бытового обслуживания, торговые и офисные помещения — всего около 37,5 тысячи объектов совокупной площадью 96,7 миллиона квадратных метров. По сравнению с 2021 годом число объектов в перечне увеличилось на 5,4%. Критерии их включения остались прежними. Расширение перечня связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению дополнительных объектов, фактически используемых для торгово-офисных целей, — отметил он.

В столице с 2014 года идёт процесс перевода торгово-офисной недвижимости на налогообложение, учитывающее кадастровую стоимость объектов. Для его плавности городом были установлены пониженные налоговые ставки — от 0,9% в 2014 году до 2% с 2023 года.

Ранее стало известно, что в Москве планируется рост кадастровой стоимости жилья в столице в среднем на 21%. Её увеличение не повлияет на цены на недвижимость, а приведёт к повышению налога. Особенно ощутимо это будет для владельцев апартаментов, коммерческой недвижимости и элитного жилья.