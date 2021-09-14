В Москве подвели итоги IV Столыпин-форума

В Москве закончился IV Столыпин-форум, который проходил на площадке МГИМО. Мероприятие позволило обсудить проблемы и тренды современной экономики в период пандемии, а также возможные пути для взаимодействия бизнеса и власти. Были отмечены рост российской экономики и необходимость стимулирования предпринимательской активности.

Основными на форуме стали пленарные дискуссии «Мировая экономика. Постковидный синдром» и «Экономика России. В ожидании роста», где выступили многочисленные предприниматели, экономисты и эксперты из разных областей.

Так, по мнению бизнесмена Олега Дерипаски, российское правительство ожидает рост экономики на уровне 3%. Однако для того, чтобы благосостояние людей увеличивалось, а бизнес продолжил развиваться, необходим рост минимум в 7,5%. Чтобы достичь подобных показателей, необходимы иностранные инвестиции.

Увеличение ставок по кредитам для бизнеса, связанное в том числе с повышением ключевой ставки ЦБ, тормозит развитие экономики страны. При повышении ключевой ставки Банка России до 7% рост российского экономики может быть нулевым, — считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В свою очередь председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович отметил, что в России достаточно легко можно простимулировать резкий рост предпринимательской активности. Для этого необходимо не более 5% всех ресурсов, чтобы по итогу получить колоссальный рост инвестиций.

Те проблемы, которые обсуждаются на форуме, и тренды в мировой экономике, в конечном итоге приводят в рамках неких идей и решений к новым возможностям и направлениям мирового развития. И это, конечно, крайне важно для нашей страны, — заключил зам гендиректора госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстан Талия Минуллина, выступая на Столыпин-форуме, рассказала, что сегодня государство должно создавать условия развития для инвестиционной структуры. Тогда малый и средний бизнес сможет себя реализовать.

Кроме того, дизайнер, основатель Русского дома моды Chapurin Игорь Чапурин на IV Столыпин-форуме сообщил, что в России полностью отсутствует индустрия моды, а фундамент данной индустрии начал закладываться недавно.