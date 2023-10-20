В Москве подорожала аренда жилья «ДОМ.РФ»: аренда квартир в Москве подорожала на 35%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам третьего квартала аренда жилья в Москве подорожала на 35% относительно второго квартала, говорится в исследовании «ДОМ.РФ». Отмечается, что при этом предложение аренды жилья в России резко сократилось: число активных объявлений за девять месяцев 2023 года снизилось на 58%.

В результате арендный рынок оказался в ситуации, когда предложение не успевает за повышенным спросом, из-за чего повсеместно увеличивается стоимость аренды. Еще одним фактором, который дополнительно простимулирует спрос, станет снижение доступности рыночной ипотеки. Следовательно, количество тех, кто выберет аренду в ближайшей перспективе, будет расти, — говорится в исследовании.

Помимо столицы, цены на аренду подорожали и в других города. Например, в Санкт-Петербурге — на 26%, в среднем по городам-миллионникам — на 23%.

Ранее эксперты сравнили, выгодно ли приобретать квартиру в ипотеку по сравнению с арендой жилья. По их мнению, проживание в съемной квартире может быть значительно более экономным вариантом, если льготная ипотека стала менее доступной.

Так, если приобрести квартиру в московском Царицыно за 8 млн рублей при средней рыночной ставке 11,5%, ежемесячный взнос может превысить 67 тысяч рублей. При этом аренда аналогичной квартиры в этом же районе сейчас обходится в 32 тысячи рублей. По их словам, размер ежемесячного платежа по ипотеке и стоимость аренды сопоставимы лишь в тех случаях, когда у заемщика есть хороший первоначальный взнос, а сумма кредита относительно невелика.