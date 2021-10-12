В Москве почти на тысячу рублей увеличат минимальный размер пенсии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышенный прогноз годовой инфляции в России от Минэкономразвития — 7,4% вместо прежних 5,8% — является более правдивым, рассказал NEWS.ru сенатор Иван Абрамов. Член Совфеда отметил, что думать надо не о её сдерживании, а о повышении доходов граждан. Если жители РФ начнут зарабатывать на 20–30% больше, то инфляция в 5–7% покажется незначительной.

Что касается сдерживания инфляции, то её воспринимают по-разному. Кто-то говорит, что инфляция способствует производству. Вспомните времена, когда у нас не было такого количества птицефабрик, и мы [птицу] импортировали. Но курсовая...