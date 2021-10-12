В Москве почти на тысячу рублей увеличат минимальный размер пенсии
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
16:09, 12 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в предыдущий раз её повышали в январе — на 3,7%, до 20 222 рублей.
Городскую доплату получают 2,1 млн московских пенсионеров. В проект бюджета на 2022 год также заложили индексацию социальных пособий на 4,8%.
За счёт городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством, — говорится в сообщении пресс-службы.
Также на 4,8% вырастут зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других бюджетников.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 5,9%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля будут увеличены на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам с учётом повышения составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей.