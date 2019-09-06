Перед единым днём голосования и, в частности, выборами в Московскую городскую думу фиксируется рост цен на сдобные изделия, выяснил News.ru. Речь идёт о булках, слойках, плюшках, пирожках, ватрушках. Подорожание в июле текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 10% — до 258 рублей за 1 кг, выяснил News.ru, изучив отчёт Федеральной службы государственной статистики. Повышение цен может привести к нехватке угощения на избирательных участках.

Бесплатного угощения на избирательных участках будет немного

Эксперты статведомства проанализировали стоимость данного товара в различных местах продажи в Москве. В обзор попали булочки из муки высшего сорта без начинки и весом до 300 граммов. Как правило, такие продукты реализуются у нас поштучно. Темпы роста на столичные слойки, рогалики и прочие продукты в июле текущего года оказались самыми высокими с 2014 года. Летом 2015-го годовая цена на них была выше на 17%, чем в аналогичном периоде годом ранее, достигнув 214 рублей за 1 кг. В последующие годы подорожание не превышало 4-5 процентных пунктов.

Рост цен, как ни странно, может сказаться на размерах и качестве традиционного угощения на избирательных участках столицы РФ в день голосования, уверены эксперты. Там в том числе идёт торговля сладкими и мучными товарами. На нынешней кампании в Московскую городскую думу также будут работать организации общепита.

Продавать хлебобулочную продукцию будут производители. Это достаточно большое количество малых компаний. Трудно предсказать, какие цены они назначат. Илья Власенко директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Эксперты, опрошенные News.ru, отмечают, что иногда ради привлечения избирателей власти зазывают их даже бесплатным угощением.

Деньги, которые выделяют на кормёжку, распределяются не пропорционально. Где-то густо, где-то пусто. Есть масса участков, где вообще нет никакого питания. Не нужно думать, что везде будет халява. Кроме того, еды, как правило, немного и к 12 часам дня она заканчивается. Сергей Жаворонков старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара, наблюдатель на выборах

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва пройдут 8 сентября. Депутаты будут избраны в 45 одномандатных округах сроком на пять лет, до 2024 года.

Цена на ватрушки продолжит расти после выборов

Стоимость сдобных изделий данной группы выросла в целом за год и по стране — на 8,7%. Несмотря на это, июльская цена сдобы в регионах ниже столичной — 189 рублей за 1 кг.

Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве за последний год росла стоимость и на иные хлебобулочные изделия. Прежде всего, на хлеб из ржаной муки. Так, в июле 2019 года, по данным Росстата, москвичи отдавали за буханку чёрного хлеба 61 рубль (рост за год — 12,2%). Батоны и иные продукты из пшеничной муки высшего сорта в июле выросли на 7,5%, до 83 рублей. А из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — на 8,5%, до 55 рублей за 1 кг. Цены на баранки и сушки на этом фоне растут медленнее. В июле 1 кг данных изделий можно было приобрести за 191 рубль. Рост составил 4,3%.

Цены выросли не только в Москве, но и во всей стране. Виной тому — повышение НДС, рост стоимости сырья, из которого производят хлеб, на яйца, пшеницу. Также подорожали запасные части для сельхозтехники, — посетовал Власенко.

В Российском союзе хлебопекарной промышленности также указали на подорожание сырья, то есть муки и пшеницы. В организации обратили внимание и на увеличение цен на топливо.

Сергей Лантюхов/News.ru

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков полагает, что текущее повышение — отложенное следствие необходимости восстановления рентабельности в отрасли.

Сырьевая себестоимость у пекарей росла с осени до зимы прошлого года, ввиду подорожания зерна и муки, в январе добавились рост НДС и удорожание логистики. Всё это вынудило производителей согласовывать с ретейлом пересмотр цен в сторону повышения. Однако ввиду длительной и не всегда успешной процедуры принятия новых прайс-листов в торговых сетях на полках данные изменения покупатель увидел значительно позже. Дмитрий Востриков исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз»

При этом эксперт выразил уверенность, что подорожание продолжится.