Перед единым днём голосования и, в частности, выборами в Московскую городскую думу фиксируется рост цен на сдобные изделия, выяснил News.ru. Речь идёт о булках, слойках, плюшках, пирожках, ватрушках. Подорожание в июле текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 10% — до 258 рублей за 1 кг, выяснил News.ru, изучив отчёт Федеральной службы государственной статистики. Повышение цен может привести к нехватке угощения на избирательных участках.
Бесплатного угощения на избирательных участках будет немного
Эксперты статведомства проанализировали стоимость данного товара в различных местах продажи в Москве. В обзор попали булочки из муки высшего сорта без начинки и весом до 300 граммов. Как правило, такие продукты реализуются у нас поштучно. Темпы роста на столичные слойки, рогалики и прочие продукты в июле текущего года оказались самыми высокими с 2014 года. Летом 2015-го годовая цена на них была выше на 17%, чем в аналогичном периоде годом ранее, достигнув 214 рублей за 1 кг. В последующие годы подорожание не превышало 4-5 процентных пунктов.
Рост цен, как ни странно, может сказаться на размерах и качестве традиционного угощения на избирательных участках столицы РФ в день голосования, уверены эксперты. Там в том числе идёт торговля сладкими и мучными товарами. На нынешней кампании в Московскую городскую думу также будут работать организации общепита.
Эксперты, опрошенные News.ru, отмечают, что иногда ради привлечения избирателей власти зазывают их даже бесплатным угощением.
Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва пройдут 8 сентября. Депутаты будут избраны в 45 одномандатных округах сроком на пять лет, до 2024 года.
Цена на ватрушки продолжит расти после выборов
Стоимость сдобных изделий данной группы выросла в целом за год и по стране — на 8,7%. Несмотря на это, июльская цена сдобы в регионах ниже столичной — 189 рублей за 1 кг.
В Москве за последний год росла стоимость и на иные хлебобулочные изделия. Прежде всего, на хлеб из ржаной муки. Так, в июле 2019 года, по данным Росстата, москвичи отдавали за буханку чёрного хлеба 61 рубль (рост за год — 12,2%). Батоны и иные продукты из пшеничной муки высшего сорта в июле выросли на 7,5%, до 83 рублей. А из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — на 8,5%, до 55 рублей за 1 кг. Цены на баранки и сушки на этом фоне растут медленнее. В июле 1 кг данных изделий можно было приобрести за 191 рубль. Рост составил 4,3%.
Цены выросли не только в Москве, но и во всей стране. Виной тому — повышение НДС, рост стоимости сырья, из которого производят хлеб, на яйца, пшеницу. Также подорожали запасные части для сельхозтехники, — посетовал Власенко.
В Российском союзе хлебопекарной промышленности также указали на подорожание сырья, то есть муки и пшеницы. В организации обратили внимание и на увеличение цен на топливо.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков полагает, что текущее повышение — отложенное следствие необходимости восстановления рентабельности в отрасли.
При этом эксперт выразил уверенность, что подорожание продолжится.
К сожалению, предприятий, у которых год назад рентабельность была выше, чем в этом году, большинство. Следовательно, сравнивая с предыдущими периодами, Росстат и далее будет фиксировать некоторый плавный рост хлебобулочных изделий, — резюмировал Востриков.