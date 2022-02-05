Москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на квартиры

Дальнейшее обострение конфликта между Западом и Россией может привести к схлопыванию пузыря, который надулся на московском рынке недвижимости за последние два года. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», передаёт Lenta.ru.

Специалисты считают, что в случае введения новых антироссийских санкций ЦБ будет вынужден для защиты рубля резко поднять ключевую ставку. В таком случае минимальные рыночные ставки по кредитам на жильё вырастут до 13-14% годовых, при том что, по мнению банкиров, заградительным является уровень в 12%.

Уход с рынка ипотечников приведёт к схлопыванию спроса, <...> глубокая просадка спроса вынудит девелоперов и продавцов на «вторичке» снизить цены, причём коррекция в таких условиях может превысить 10%, — считают аналитики.

При этом, согласно их данным, в январе 2022 года рост цен на готовые квартиры в Московском регионе сохранится, однако он пройдёт более медленными темпами, чем в конце прошлого. Так, за месяц средняя стоимость одного квадратного метра на рынке вторичного жилья старой Москвы увеличилась на 1,4% и составила 249,15 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил с 1 февраля ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё, а также «льготную» ставку на первый месяц по потребительским кредитам. При этом базовые ставки по потребкредитам пока остаются неизменными, как и условия по льготным ипотечным программам с господдержкой.