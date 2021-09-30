В Москве отозвались на решение Чехии отстранить Россию от строительства АЭС

Чехия приняла дискриминационное решение, отстранив Россию и КНР от строительства блока АЭС «Дукованы». Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев, комментируя решение чешского правительства.

27 сентября президент Чехии Милoш Земан заявил, что Пекин и Москва исключены из списков участников проекта. Якoбы по правилам в нём могут участвовать только страны, присoединившиеся к международному договору о госзаказах от 1996 года. Но Роcсия и Китай не входили в это соглашение.

По инициативе праволиберальной оппозиции в этот закон были включены положения, фактически дискриминирующие потенциальных участников проекта расширения чешской АЭС «Дукованы» из России и Китая, — сообщил Зайцев.

В августе вице-премьер и глава Минпрoмторга Карел Гавличек сообщил журналистам, что тендер на строительство нового энергоблока АЭС «Дукoваны» (сооружённой в 1985–1987 годах по советскому проекту) может быть объявлен в конце этого года. Цена строительства может составить, по словам вице-премьера, от $6,4 до $7,3 млрд.

Ранее Росатом исключили из числа кандидатов на строительство энергоблока АЭС. Поводом для этого стал взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в котором якобы были замешаны российские спецслужбы.