В Москве зафиксировали рекорд сделок по покупке жилья

В Москве отмечено рекордное число сделок по покупке жилья на вторичном рынке в июне, сообщается на сайте Росреестра.

Кроме того, именно в июне нынешнего года спрос на вторичном рынке оказался максимальным для этого месяца за всю историю наблюдений.

В июне число сделок в Москве увеличилось на 10% по отношению к маю, на 65% больше месячного значения прошлого года и почти на треть выше показателя 2019 года, — сообщает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В общей сложности за июнь Росреестр зарегистрировал более 14 тыс. договоров купли-продажи «вторички» в Москве.

За первые шесть месяцев 2021 года зарегистрировали около 80 тыс. договоров, что более чем в полтора раза больше аналогичных показателей 2020 года. При этом сам Росреестр отмечает, что больше всего сделок за аналогичный период было в 2014 году, когда было зарегистрировано в районе 83 тыс. сделок.

Ранее Росреестр предложил сделать бессрочной «дачную амнистию». Законопроект находится на стадии рассмотрения.