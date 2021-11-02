В Молдавии заявили о намерении заключить с «Газпромом» новый контракт

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что в Кишинёве не исключают заключения нового контракта на поставку российского газа вместо действующего. Недавнее подписание соглашения с «Газпромом» было продлением контракта, подписанного 15 лет назад, отметил он в эфире телеканала N4.

Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключён в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с «Газпромом», который заменит действующий, — пояснил Чебан.

Он подчеркнул, что две компании сели за стол переговоров впервые и это даёт надежду, что стороны смогут решить имеющиеся проблемы.

Ранее стало известно, что «Газпром» подтвердил продление контракта на поставку газа в Молдавию с 1 ноября сроком на пять лет. В компании отметили, что договор продлён на взаимовыгодных условиях. Он был подписан 29 октября по итогам переговоров председателя правления российского холдинга Алексея Миллера и представителей Молдавии.