В Молдавии изменят законы, чтобы всегда иметь газ

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти страны намерены внести поправки в законодательство, чтобы в будущем не остаться без запасов газа. По её словам, изменения требуются, чтобы при новой угрозе энергетического кризиса иметь необходимый резерв, сообщает РИА Новости.

Мы внесём поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определённый период времени, — пояснила Гаврилица.

Премьер добавила, что это позволит Молдавии иметь запасы газа и значительный резерв альтернативного топлива на случай возникновения кризиса в энергетике.

Ранее стало известно, что в Кишинёве не исключают заключения нового контракта на поставку российского газа вместо действующего. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Недавнее подписание соглашения с «Газпромом» было продлением контракта, подписанного 15 лет назад, отметил он, подчеркнув, что две компании сели за стол переговоров впервые.