В Минтруде рассказали о размере индексации пенсий в 2022 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2022 году индексация страховых пенсий составит 5,9%. Для неработающих пенсионеров, согласно законодательству, индексация проводится на уровне выше годовой инфляции, отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учётом этого планируемая в 2022 году индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента, — подчеркнул Котяков.

Таким образом, в 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, а в 2024-м — 20 469 рублей. В нынешнем году после индексации на 6,3% эта цифра соответствует 16 789 рублям. Ежегодная индексация проводится 1 января.

Ранее стало известно, что Счётная палата назвала самые затратные разделы в бюджете России. Самая большая часть средств была потрачена на выплату пенсий. Социальная политика на протяжении последних шести лет является самой затратной частью российского бюджета. С 1 января по 1 августа по этому разделу израсходовано чуть больше половины выделенных средств — 3,717 триллиона рублей из 6 триллионов рублей запланированных.