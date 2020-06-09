В Минтруде отказались от особого порядка увольнений во время пандемии

https://static.news.ru/photo/80d7ba16-aab3-11ea-90d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты решило отказаться от проекта особых правил увольнений и простоя во время пандемии.

Как сообщает РБК, профсоюзы и работодатели выступили с критикой в адрес проекта Минтруда.

Возможно и снятие карантинных ограничений немного меняет логику момента, было бы странным вводить сейчас почти ЧС-овские нормы из проекта постановления, — привели слова главы правового департамента «Конфедерации труда России» Олега Бабича на портале.

Профсоюзы, в частности, раскритиковали пункт по сокращению срока уведомления сотрудника об изменении условий договора, такие как введение неполного рабочего дня, а также перевод сотрудника на работу, которая не была предусмотрена трудовым договором, сроком на три месяца.

Необходимо понимать, что в некоторых случаях, в зависимости от того, какой конкретно режим неполного рабочего дня (смены) и/или неполной рабочей недели вводит работодатель, работник может пострадать даже больше, чем при введении простоя, — процитировали заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нину Кузьмину в РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что управляющий партнёр компании Management Development Group Inc Дмитрий Потапенко раскритиковал законопроект по новым правилам увольнения в период пандемии. Предприниматель отметил, что авторы проекта абсолютно не понимают, как выстраиваются трудовые отношения и как работает ранок труда.