В Минтруде назвали колоссальную долю семей с детьми в числе бедных

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков назвал долю семей с детьми, которые входят в категорию бедных. Это число составило 80%, передаёт РИА Новости.

По словам главы Минтруда, в пандемийный год Россия не нарастила существенно параметр по уровню бедности.

По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80% это семьи, которые воспитывают детей, — заявил Котяков на заседании Госдумы.

Ранее сообщалось, что Госдума совместно с правительством начала прорабатывать вопрос борьбы с бедностью. Эта задача будет решаться в рамках бюджетных полномочий, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что эта задача должна будет решаться в рамках бюджетных полномочий как на федеральном, так и на региональном уровне. Тем более что скоро ГД начнёт обсуждение бюджета на 2022–2024 годы.

Президент России Владимир Путин до этого поручил разработать в течение месяца дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. В частности, глава государства предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.