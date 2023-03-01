В Минтруда назвали сумму МРОТ в 2024 году В 2024 году сумма МРОТ составит 19 242 рубля

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет выше прожиточного минимума на 17%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов глава ведомства подчеркнул, что показатели в 2024-м достигнут отметки в 19 242 рубля. По словам министра, более высокие темпы роста МРОТ были заложены в рамках бюджета на 2023-2025 годы. Речь идет о плюс 3% к темпам роста, передает ТАСС.

При этом уже буквально на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному посланию обозначил, что этого недостаточно, и с 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум, — сообщил Котяков.

Он добавил, что процентная разница между показателями составит 17%.

Ранее Путин сказал, что МРОТ в России будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. По его словам, зарплаты должны быть проиндексированы к 1 января 2024 года.

Также глава государства предложил увеличить налоговый вычет для студентов и школьников на образование с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Вычет за лечение он призвал увеличить со 120 до 150 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что все налоговые вычеты должны выплачиваться в оперативном порядке.