В Минтрансе заявили о критическом состоянии общественного транспорта

Состояние общественного транспорта в России и его инфраструктуры достигло критической отметки из-за длительного недофинансирования. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления, разработанному Минтрансом и опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Состояние подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта достигло критического состояния в силу длительного недоинвестирования. Более 70% транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) находятся в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автомобильного транспорта, — отмечается в пояснительной записке.

В министерстве отметили, что на программу обновления общественного транспорта в стране в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено 14,11 млрд рублей. Кроме того, регионам до 2023 года выделят инфраструктурные бюджетные кредиты на 500 млрд рублей, часть из которых будет направлена на обновление общественного транспорта и модернизацию его инфраструктуры.

Вместе с тем потребность регионов существенно превысила размер предусмотренных выше ассигнований, — заявили в ведомстве.

Ранее Министерство транспорта анонсировало изменения в правилах езды по платным дорогам. Большинство нововведений связано с применением системы «Свободный поток», позволяющей бесконтактно оплачивать проезд по платным трассам. Согласно инициативе министерства, водители смогут требовать компенсацию от ведомства, если будет установлено, что машина была повреждена из-за халатности оператора участка пути.

Минтранс может не пустить на платные трассы водителей с задолженностью по штрафам или со скрытыми автомобильными номерами.