https://static.news.ru/photo/91b21f00-3666-11ea-858d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Трасса Адлер — Красная Поляна, которую построили к зимней Олимпиаде 2014 года, станет платной в течение двух лет с момента одобрения проекта правительством РФ. В настоящий момент её перевод в платный режим прорабатывается.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

В ведомстве считают, что после того, как дорога станет платной, трафик серьёзно не изменится. Прогнозируемый отток на бесплатный дублёр не превысит 25–30%.

Так же в Минтрансе подчеркнули, что введение платного проезда по трассе позволит высвободить средства федерального бюджета для ремонта проблемных дорог в регионе, что приведёт к снижению аварийности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курорт «Красная Поляна», который раньше был известен как «Горки Город», намерен вывести название одноименного посёлка в горном кластере Сочи на мировой туристический рынок и привлекать больше гостей из России и из-за границы благодаря смене концепции. Об этом сообщил гендиректор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский. По его словам, на курорте идёт ребрендинг после смены названия. Курорт рассчитывает на рост турпотока в предстоящем сезоне на 15 процентов, до 500 тысяч человек.