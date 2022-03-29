В Минстрое рассказали, от чего будут зависеть цены на новостройки
Глава Минстроя Файзуллин: цены на новостройки будут зависеть от «конкретных предприятий»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:37, 29 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Цены на новостройки будут зависеть от деятельности «конкретных предприятий», заявил глава Министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин «Парламентской газете». Рост стоимости стройматериалов получилось остановить, дальше в дело включается рыночная система, объяснил он.
Конечно, сегодня в условиях роста ресурсов строительных они будут двигаться, но если не будет приобретений, то они, конечно, будут фиксировать. Это же рыночный механизм работает, — сообщил Файзуллин.
Он добавил, что ведомство совместно с Минпромторгом ищет способы поддержать предприятия из строительной индустрии. Также, по словам Файзуллина, каждый день выдают всё больше кредитов по ипотеке.
В свою очередь глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что повышать тарифы на услуги ЖКХ станут в последнюю очередь.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что для покупки новой квартиры в ипотеку сейчас «надо быть камикадзе». Доходы граждан падают, ставка в 12% для неготового жилья высока, а цены на квартиры максимально выросли, объяснила она. Вообще же лучше выбрать вторичное жильё, а не новостройку, добавила Радченко.