В Минстрое рассказали, от чего будут зависеть цены на новостройки

Цены на новостройки будут зависеть от деятельности «конкретных предприятий», заявил глава Министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин «Парламентской газете». Рост стоимости стройматериалов получилось остановить, дальше в дело включается рыночная система, объяснил он.

Конечно, сегодня в условиях роста ресурсов строительных они будут двигаться, но если не будет приобретений, то они, конечно, будут фиксировать. Это же рыночный механизм работает, — сообщил Файзуллин.

Он добавил, что ведомство совместно с Минпромторгом ищет способы поддержать предприятия из строительной индустрии. Также, по словам Файзуллина, каждый день выдают всё больше кредитов по ипотеке.

В свою очередь глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что повышать тарифы на услуги ЖКХ станут в последнюю очередь.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что для покупки новой квартиры в ипотеку сейчас «надо быть камикадзе». Доходы граждан падают, ставка в 12% для неготового жилья высока, а цены на квартиры максимально выросли, объяснила она. Вообще же лучше выбрать вторичное жильё, а не новостройку, добавила Радченко.