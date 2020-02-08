https://static.news.ru/photo/c99d7a64-4b46-11ea-804a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Белорусский экспорт в РФ по итогам 2019 года вырос на 4,5%. Об этом сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

В деньгах это — плюс $600 млн. Это значит, что в принципе наши товары востребованы в России, — цитирует БелТА Крутого.

Он рассказал, что переговоры в Сочи между президентами России и Белоруссии прошли «в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе». И помимо нефтегазовой сферы, Владимир Путин и Александр Лукашенко много времени уделили вопросам внешней торговли между странами.

Как писал NEWS.ru, переговоры глав России и Белоруссии прошли в несколько этапов, потому что они нуждались в оценке экспертов. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил закрытость этих мероприятий.

Переговоры между Путиным и Лукашенко состоялись в Сочи 7 февраля. Стороны обсуждали вопросы развития двусторонних отношений в контексте интеграционных процессов. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что власти двух стран договорились о поставках газа на 2020 год. Голубое топливо будет поставляться по ценам на 2019 год.