В Минсельхозе рассказали о снижении экспорта зерновых культур на 28,4%

В России с начала 2021 сельскохозяйственного года — то есть с 1 июля по 17 февраля 2022 года — экспортировали на 27,4 млн тонн зерновых культур меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Минсельхозе РФ. По имеющимся данным, этот показатель упал на 28,4% пишет EADaily.

По оперативным данным ФТС России на 17 февраля в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 27,4 миллиона тонн, что на 28,4% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (38,2 миллиона тонн), — сообщили в ведомстве.

В частности, поставки пшеницы в зарубежные страны упали на 29,6%, до 22,4 млн тонн, а ячменя — на 31,5%, до 2,9 млн тонн. Экспорт кукурузы также уменьшился на 12,6%, до 1,7 млн тонн.

Ранее экспортёры продовольствия из РФ в ноябре 2021 года установили новый исторический рекорд, объём экспорта достиг $3,82 млрд, что больше, чем за весь 2002 год. Ведущими направлениями экспорта продовольствия из России стали Турция, Египет и Китай.