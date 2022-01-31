В Минсельхозе прокомментировали возможный рост цен на молочную продукцию

В Минсельхозе сообщили, что рост стоимости молочной продукции возможен, однако он не будет резким. Предприятия отрасли максимально сдерживают повышение цен за счёт оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности, сообщает «Интерфакс». Так в ведомстве прокомментировали заявление производителей о возможном подорожании молочной продукции с 1 февраля.

На фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей, — говорится в сообщении ведомства.

В Минсельхозе рассказали о мерах, принятых для обеспечения стабильных цен на молочном рынке. В их число входит ограничение экспорта зерна, которое способствовало сдерживанию цен на корма. Животноводы получили льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для покупки кормов и ветпрепаратов.

Также Минсельхоз прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости ското-места при расчёте компенсации части затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов.

Ранее о подорожании части ассортимента на 9,9% с начала февраля сообщила компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа». Производитель объяснил это ростом себестоимости производства и необходимостью сохранения прибыльности.

Производители отмечают, что цены на молочную продукцию не росли последние два года. Расходы же переработчиков по многим статьям серьёзно увеличились за это время.