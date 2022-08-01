В Минсельхозе прокомментировали уход производителя Lipton и Brooke Bond В Минсельхозе заявили, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, поэтому уход компании Ekaterra, которая занимается производством Lipton, Saito и Brooke Bond, не окажет существенного влияния на ассортимент, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза. В ведомстве отметили, что освободившаяся ниша создаст дополнительные возможности для отечественных компаний.

Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, производитель Lipton, Brooke Bond и Saito, решила прекратить работу в России. В компании объяснили решение тем, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес, но пообещали в полном объеме выполнить обязательства перед сотрудниками.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время даст указания министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного напитка на основе иван-чая.