В Минсельхозе проанализировали цены на продукты питания

В настоящее время в России стоимость мяса, сахара, подсолнечного масла и молока у производителей находится на стабильном уровне. Также созданы все предпосылки для сохранения подобной ситуации в будущем. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

По информации Минсельхоза, на сегодняшний день предпосылки для колебания цен на животноводческую продукцию в стране отсутствуют.

Сохранению стабильной ситуации будет способствовать ожидаемый рост производства свинины в России, а также восстановление объёмов в птицеводстве, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также напомнили, что по итогам 2021 года производство мяса птицы прогнозируется на уровне, сопоставимом с прошлогодним.

Кроме того, в Минсельхозе отметили, что ценовая динамика находится в характерном для наступившего времени года тренде. По ситуации на 15 сентября за минувшие семь дней стоимость говядины у производителей выросла на 0,4% (на 1% за месяц), мяса птицы — на 0,7% (на 2,3%), баранины — на 0,5% (на 0,4%). При этом свинина за неделю выросла в цене на 0,4%, но за месяц подешевела на 1,9%.

Дополнительным сдерживающим фактором в министерстве назвали меры поддержки производителей, направленные на сокращение издержек бизнеса, в частности — выделение льготных кредитов на закупку кормов.

Что касается отпускной стоимости рафинированного бутилированного подсолнечного масла, то она с начала текущего года остаётся неизменной. Это обусловлено действием ценового соглашения. Нулевая динамика наблюдается и в плане цен на сахар. Здесь свою роль играет увеличение урожая сахарной свёклы в 2021 году

Стабильность наблюдается в течение всего года и на рынке молока и молочной продукции. Так, за минувшую неделю цены на молоко, сливки, сливочное масло и сыры изменились в рамках 0,1–0,3%.

Овощи так называемого борщового набора продолжают снижаться в цене по мере поступления на рынок нового урожая.

Ранее в Центробанке заявили о том, что удешевление продуктов «борщового набора» замедлилось к концу августа, что стало одним из факторов неопределённости, которые будут влиять на инфляцию. Однако делать выводы относительно предполагаемой стоимости продуктов пока рано, в том числе из-за более позднего сбора урожая.