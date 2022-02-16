В Минсельхозе предупредили о подорожании четырёх категорий продуктов

Минсельхоз обозначил четыре товарные позиции, цены на которые могут вырасти в этом году, заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, сообщает ТАСС. В ходе парламентских слушаний о возможности госрегулирования цен для АПК Лут предупредила о существующих рисках подорожания в 2022 году таких категорий, как молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар.

Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить, — отметила Лут.

Так, в прошлом году стоимость хлеба выросла незначительно, так как Минсельхоз предоставлял субсидию на один килограмм товара. Благодаря этому его в рознице продавали по фиксированной цене. По мнению замминистра сельского хозяйства, рост цен на овощи продлится до начала нового сезона, то есть до уборки урожая.

В прошлом году у нас была регулируемая цена за сахар — 36 рублей за килограмм у производителей, 46 — в рознице, поэтому сейчас фактически у нас год к году будет большой рост, он уже виден, порядка 30 процентов составляет рост у производителей, — подчеркнула Лут.

По данным Минсельхоза, на данный момент цена сахара у производителей держится на уровне в 47 рублей за килограмм.

Ранее стало известно, что в России за неделю с 5 по 11 февраля подорожали водка, детское питание, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны в среднем на 1,6%. За тот же период недельная инфляция замедлилась до 13%, а потребительские цены в среднем увеличились на 1,29%.