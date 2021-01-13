В Минсельхозе предложили повысить вывозные пошлины на зерно

https://static.news.ru/photo/4c85c4ce-55b7-11eb-903f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Минсельхозе высказались за повышение вывозных пошлин на зерно с середины марта 2021 года. Инициатива была внесена в ходе совещания в Минэкономразвития.

В Минсельхозе предлагают с 15 февраля по 15 марта 2021 года сохранить ставки без изменений: €25 за тонну для пшеницы и 0% — для кукурузы, ржи и ячменя. В дальнейшем экспортная пошлина для пшеницы должна повыситься до €45 за тонну, а для кукурузы, ячменя и ржи она должна составить €25/т, €10/т и 0% соответственно, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, с введением в России экспортной пошлины на пшеницу в размере €25 за тонну Египет, для которого РФ является основным поставщиком зерна, был вынужден отменить очередной тендер на её закупку.

За счёт экспортной пошлины Москва рассчитывает снизить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке, что в конечном итоге должно привести к снижению цен. Власти также рассматривают возможность в дальнейшем увеличить экспортные пошлины до €50 за тонну.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В документах говорится, что для стабилизации стоимости муки и хлеба на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы власти РФ одобрили тарифные квоты в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, обложат пошлиной в 50% от таможенной стоимости экспортируемой продукции, но не менее чем €100 за тонну.