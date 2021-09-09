В Минсельхозе потребовали от властей субъектов усилить поддержку овощеводов

В Минсельхозе обеспокоены возможным снижением урожая овощей открытого грунта в течение пяти лет, поэтому требуют от властей ряда субъектов РФ расширить меры поддержки овощеводов. Данные шаги нужны для того, чтобы увеличить производство овощей на 10% и выполнить задачи доктрины продовольственной безопасности. Помешать этому могут недостаток финансирования и неэффективность мер поддержки, пишет «Коммерсант».

8 сентября замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов провёл совещание с представителями региональных министерств и управлений по сельскому хозяйству, на котором обсуждалась необходимость увеличить планы по производству картофеля и овощей открытого грунта. В министерстве потребовали от руководства регионов увеличить прирост овощей открытого грунта до 2025 года с 5,4 млн до 5,9 млн тонн, картофеля — с 6,8 млн до 7,4 млн тонн.

Это предлагается сделать, оказывая производителям финансовую поддержку с помощью погектарной субсидии. Также планируется отнести овощеводство открытого грунта к приоритетной подотрасли, получающей субсидии наравне с производством мяса, молока и зерна. На эти меры поддержки в 2021 году предусмотрено 34,3 млрд рублей.

В Картофельном союзе полагают, что нужно компенсировать 30 тысяч рублей на гектар посевных площадей под картофелем и овощами при общих затратах 200–250 тысяч рублей на гектар. Однако, как заявил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, эта мера может оказаться неэффективной: без дополнительного финансирования регионов со стороны центра прежний объём средств будет перераспределён среди большего количества получателей, что приведёт к снижению производства.

Глушков считает, что у фермеров нет понимания потребностей рынка в овощах: чтобы не создавать переизбытка или недостатка продукции, следовало бы субсидировать производство конкретных овощей, по которым намечается дефицит.

Источник на рынке заявил «Коммерсанту», что существующие меры поддержки часто неэффективны из-за дополнительных ограничений. Так, для получения погектарной субсидии от фермеров требуют не сокращать площади насаждений либо увеличивать их. Это исключает возможность севооборота и снижает урожайность. Необходимая же для получения компенсации госэкспертиза иногда длится годами.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в России начали постепенно снижаться цены на овощи. По словам чиновницы, это стало возможным в том числе благодаря поддержке властями сельхозпроизводителей и поступлению продуктов нового урожая. По мнению Абрамченко, овощей открытого грунта россиянам должно хватить до нового урожая.