В Минсельхозе пообещали сохранения стабильных цен на подсолнечное масло

Сохранению стабильных цен на подсолнечное масло в России будут способствовать увеличение урожая подсолнечника в 2021 году, а также действующие меры таможенно-тарифного регулирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минсельхоза РФ.

В министерстве, в частности, отметили, что в сентябре-августе текущего года ожидается увеличение урожая подсолнечника.

В совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне, — сообщили в Минсельхозе.

Также в ведомстве напомнили о существенном мировом росте цен на подсолнечник в первой половине сезона-2020/21, что привело к увеличению экспорта культуры из РФ. С учётом снижения урожая в 2020 году это привело к сокращению производства масла в первом полугодии 2021 года.

При этом самообеспеченность растительным маслом в стране составила в минувшем году 195,9%. Стоимость литра готового продукта за последний месяц не менялась и составила 94,2 рубля за литр.

Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства, — полагают в министерстве.

Ранее стало известно, что выпуск подсолнечного масла в первом полугодии 2021 года в России снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нерафинированного подсолнечного масла было произведено 2,7 млн тонн, это доля в 82,8% от аналогичного периода прошлого года. В июне 2021-го по отношению к показателю 2020 года производство снизилось на 46%, зафиксировал Росстат.

Подсолнечное масло состоит в перечне социально значимых продуктов, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.