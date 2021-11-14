В Минсельхозе пообещали не допустить дефицита продуктов в России

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев пообещал не допустить дефицита продуктов в стране. По его словам, в мире наблюдается «абсолютно нездоровая» тенденция на глобальных рынках продовольствия.

Этого [дефицита продуктов] мы не допустим, — заявил Патрушев в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, сейчас эпоха кризиса. Цены на продукты питания растут, поэтому важно отвязать внутренние цены от мировых. При этом министр признал, что цены сильно растут на овощи и картофель, а также на мясо. Он отметил, что власти увеличат поддержку этих отраслей.

9 марта 2020 стало известно, что правительство распорядилось ввести в стране постоянный мониторинг цен. Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым из них закреплена определённая группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу потребовал объяснений от губернатора Ростовского региона Василия Голубева из-за дефицита продуктов в военной части. Инцидент произошёл во время посещения министром обороны и главы региона гарнизона местной мотострелковой дивизии. Там им показали столовую, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола.