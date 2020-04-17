В Минсельхозе поддержали онлайн-продажи российского вина

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут поддержала идею онлайн-продаж отечественного вина.
Мы поддерживаем расширение каналов сбыта российской винодельческой продукции, в том числе в онлайне, — отметила Лут в ходе пресс-конференции.
При этом она напомнила, что возрастные ограничения и иные требования законодательства в части продажи алкогольных напитков должны соблюдаться,
Как ранее писал NEWS.ru, Роскачество рекомендует выбирать к пасхальному столу вино с содержанием спирта не менее 16%, а сахара в составе должно быть не менее 160 г/л. Такой напиток не может быть слишком дешёвым.
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