В Минсельхозе опровергли подорожание сладостей в России

Информацию о возможном подорожании кондитерских изделий российских производителей опровергли в Минсельхозе, пишут «Известия». Чиновники заявляют, что тенденции к массовому росту цен на эту категорию продуктов они не видят, заявили в пресс-службе ведомства. Однако допускают отдельные случаи подорожания сладостей.

Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует, — отметили в ведомстве.

При этом Минсельхоз не отрицает возможности отдельных случаев подорожания некоторых наименований сладостей. В ведомстве напомнили, что рост цен на муку и яйца не превышал темпов инфляции, этому способствовали действия правительства. По информации министерства, по состоянию на 12 января стоимость пшеничной муки у производителей за год поднялась на 6,5%, яиц — на 7,7%.

В Минсельхозе считают, что увеличение расходов производителей на упаковку, тару, сырьё, электричество, логистику и транспорт действительно существует, но в ведомстве считают, что участники рынка могут сами справиться с ростом цен. Для этого им необходимо оптимизировать внутренние процессы и сократить маржинальность.

Чиновники также отметили, что на стоимость продукции в стране также влияют цены за рубежом — около 40% приходится именно на импорт инфляции, остальные 60% дают особенности отечественной экономики.

Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий сообщили торговым сетям о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. В их числе Mondelez, Ferrero, «Объединённые кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка». Речь идёт о росте цен от 6% до 23%, причиной этому послужило значительное подорожание сырья — муки, пальмового масла и меланжа.