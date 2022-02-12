В Минпросвещения рассказали, как изменится зарплата учителей

Врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко назвал шесть пилотных регионов, где с 1 сентября меняется зарплата учителей. Переход на новую систему оплаты труда педагогов детсадов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования начнётся в Мордовии, Белгородского, Кировской, Нижегородской, Белгородской, Сахалинской и Ярославской области, пишут «Известия».

Ожидается, что новая система позволит повысить размеры ставок учителей, а процесс начисления надбавок при этом станет ясным и понятным для работников. В эксперименте примут участие 152 учреждения, под пилотную системы попадут 4 тыс. педагогов, проводиться эксперимент будет один год.

Постановление правительства с параметрами новой системы оплаты труда будет принято до 30 апреля. Все задействованные регионы должны подготовиться к её принятию до 1 сентября. В июле 2023 года Минпросвещения должно отчитаться о результатах эксперимента. Предполагается, что в рамках пилотного проекта не должно ухудшиться положение педагогов — ни объективно, ни субъективно.

Конкретные цифры по базовым ставкам зарплат педагогов пока не названы. Но известно, что министерство предлагает повысить их как минимум до уровня МРОТ, а также ввести оплату труда по квалификационным уровням. Также будет создан единый перечень выплат стимулирующего и компенсационного характера. Компенсационные — это надбавки за классное руководство, проверку письменных работ, заведование кабинетами и лабораториями, руководство методическими объединениями.

Сюда же войдут выплаты за работу с обучающимися с ОВЗ, на лому, длительном лечении в больницах или специальных учреждениях. Стимулирующих выплат будет шесть: за категорию, молодым специалистам, за стаж, награды, знаки отличия, учёную степень, работу в сельской местности. Остальные оставят на усмотрение регионов.

Сейчас реальная структура зарплаты педагогов опирается на ставку и содержит широкий выбор надбавок и выплат. Она должна в среднем находиться не ниже уровня средней зарплаты по всем профессиям в регионе. Однако, важно, чтобы каждый учитель понимал, из чего формируется его доход и был уверен в размере его гарантированной части. Отраслевая система оплаты труда позволит учитывать эти аспекты.

Ранее депутаты Госдумы призвали увеличить заработную плату учителям, работающим в регионах.