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В Минпромторге заявили об отсутствии причин подорожания сахара

12:43, 06 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что в стране нет дефицита сахара. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра добавил, что в России отсутствуют причины для роста цен на сахар. По его словам, заключённые между производителями и ретейлерами соглашения по цене на сахар отлично выполняются.

Евтухов также отметил, что продления данных соглашений не будет. Так, производители сахара и представители ретейла договорились об удержании установленной цены.

Сейчас договоры необходимые заключены и все логистические цепочки выстроены, — заключил замминистра.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить — до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать данные соглашения. Аналогичное мнение высказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

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