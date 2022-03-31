В Минпромторге заявили, что спрос на сахар упал более чем в два раза

Спрос на сахар в российских магазинах упал более чем в два раза по сравнению с периодом aжиотажа. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ, отметив, что правительство выявилo «эталонную» неделю уровня цен и спроса — с 12 по 18 февраля, пока не началась специальная военная операция на Украине и не были введены cанкции.

К эталонной неделе (мы 26 марта проводили аналитику) — по сахару всего лишь плюс 15% (рост спроса. — NEWS.ru), то есть спрос упал более чем в два раза, — сказал Евтухов.

Он добавил, что на позиции, которые были более всего востребованы — крупы, мука, масло — спрос снизился на 35%. Что касается овощей, включая овощи «борщового набора», то они традиционно дорожают весной, но проблем с поставками импортных овощей не ожидается, заключил Евтухов.

Как отметил ранее Евтухов, запасов сахара в России «предостаточно». Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается сокращение спроса на данный продукт со стороны российских покупателей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко также заявляла, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, Россия полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети. Вице-премьер призвала граждан не паниковать и прекратить стихийно скупать продукты.