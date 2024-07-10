В Минпромторге пообещали продолжать всестороннюю поддержку бизнеса Замминистра Осьмаков: Минпромторг продолжит всестороннюю поддержку бизнеса

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Василий Осьмаков

Министерство промышленности и торговли начало активно поддерживать бизнес в 2018 году, отметил первый замминистра ведомства Василий Осьмаков на выставке ИННОПРОМ-2024. По его словам, в будущем министерство намерено делать все то же самое, однако с другими масштабами и объемами. Кроме того, меры поддержки станут более таргетированными, передает слова первого замминистра корреспондент NEWS.ru.

То, что мы начинали делать в 2018 году, будет еще более таргетировано <...>. Продолжим это делать с другими масштабами, объемами. По всем приоритетным направлениям, которые определил президент, — указал Осьмаков.

Говоря о конкретных мерах поддержки, замминистра отметил, что в первую очередь речь идет о развитии цепочек поставщиков. Кроме того, особое место занимают маркетплейсы. По словам Осьмакова, для их развития предпринимаются огромные усилия.

В рамках выставки начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Руслан Ахмедов рассказал, что в российской промышленности сегодня зафиксировано 19 роботов на 10 тысяч сотрудников. По его словам, в 2022 году этот показатель составлял 10 машин. Ахмедов уточнил, что развитие роботизации проходит в рамках задачи президента РФ Владимира Путина, озвученной в послании Федсобранию.