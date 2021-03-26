В Минпромторге не видят оснований для подорожания пива

https://static.news.ru/photo/7fec0ae2-8e3a-11eb-bc87-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минпромторге не ожидают повышения цен на пиво в связи с его маркировкой. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Мы не ожидаем подорожания, потому что нет для этого оснований, — цитирует его ТАСС.

Министр привёл в пример молочную продукцию, отметив, что её маркировка к подорожанию не привела.

Проведение эксперимента по маркировке пива и ряда других слабоалкогольных напитков кабмин утвердил в феврале. Он стартует с 1 апреля и будет проводиться до 31 августа 2022 года.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз предсказал значительное подорожание алкогольной продукции в текущем году. По его мнению, цены на водку и пиво могут вырасти на 3%, а на отечественные вина — на 10–15%. Импортное спиртное может подорожать на 5% из-за укрепления евро и доллара.

Как писал NEWS.ru, в Минфине РФ предложили ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС. В ведомстве подготовили документ, согласно которому при производстве пива допускается замена не более 20% солода на несоложённый продукт (вместо 50%, как это предусмотрено в новом техрегламенте ЕАЭС). При этом масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать 5%.