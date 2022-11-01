В Минпромторге допустили возрождение Госплана в ОПК

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов попросил Минпромторг предоставить позицию по вопросу формирования Госплана как программы формирования экономики. Первый замглавы министерства Василий Осьмаков в ответ заявил, что экономика в России основана на рыночных принципах. В Минпромторге предложили ограничить Госплан 2.0 задачами государственного оборонного заказа, передают «Ведомости».

Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой — получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости, — подчеркнул Осьмаков.

До этого дискуссию в рамках круглого стола «Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития» провели в Совете Федерации.

Ранее Ректор РАНХиГС Владимир Мау призвал подумать об экономической мобилизации в стране. Он считает, что такая модель не противоречит законам рынка, хотя роль государства и его инвестиций возрастает. О том, какой сегодня может быть экономическая мобилизация, о ее плюсах и минусах — в материале NEWS.ru.