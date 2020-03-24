https://static.news.ru/photo/e4c7f3c2-6dbb-11ea-9f42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил подготовить пакет мер, направленных на предотвращение банкротства мусорных операторов в регионах. Он должен предусматривать безвозмездные и возмездные модели финансовой помощи.

В частности, ведомство планирует возмещать банкам часть недополученных процентов по льготным кредитам, выданным операторам. Кроме того, возможно оказание помощи предприятиям отрасли с погашением лизинговых кредитов.

Министр отметил, что меры также должны носить стимулирующий и антикризисный характер для поддержки стабильности института региональных операторов.

Срок предоставления пакета мер установлен главой ведомства до 29 марта, сообщается на сайте Минприроды.

Ранее NEWS.ru писал, что число региональных мусорных операторов, которым угрожает финансовая несостоятельность, сократилось в два раза. По словам главы Российского экологического оператора Ильи Гудкова, если какая-то из этих компаний не сможет продолжать работу с отходами, решением этого вопроса займутся муниципальные учреждения.