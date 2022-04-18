В Минфине заявили о замедлении инфляции в России

Благодаря стабилизации на финансовых рынках темпы инфляции в России снижаются, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, укрепление финансовой стабильности создаёт основу для устойчивого развития страны, несмотря на западные санкции, передаёт ТАСС.

Замедляется инфляция, темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках, — цитирует агентство министра.

Глава ведомства также рассказал о возврате доверия к отечественной банковской системе. Он сообщил, что к настоящему времени в банки вернулось порядка 90% снятых ранее вкладов.

Накануне в ЦБ РФ спрогнозировали, что в 2023 году инфляция в России снизится до 8%, а к 2024 году её показатель должен вернуться к целевому уровню в 4%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не станет снижать инфляцию любыми методами, поскольку это негативно отразится на адаптации бизнеса.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что за полтора месяца потребительские цены выросли на 9,4%, а в годовом выражении инфляция составила 17,5%. Глава государства подчеркнул, что население чувствует рост цен, поэтому его надо поддержать.