В Минфине захотели запретить иностранный аудит ключевых предприятий РФ

Министерство финансов России (Минфин РФ) предложило запретить иностранным аудиторским компаниям проводить аудит ключевых предприятий национальной экономики. Соответствующий законопроект опубликован на едином портале раскрытия информации о готовящихся нормативно-правовых актах.

Отмечается, что под возможный запрет могут попасть в том числе и аудиторские компании, входящие в одну группу с иностранной или международной организацией. Под стратегическими предприятиями страны подразумеваются хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие ключевое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России.

Аудит подобных предприятий, начиная с отчётности за 2023 год, смогут проводить только те компании, у генеральных директоров которых есть российское гражданство. При закупке аудиторских услуг стратегические организации будут обязаны предупредить участников о своём статусе. При заключении же договора аудиторская группа должна будет получить от заказчика письменное разрешение на персональный состав.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) резко усилила контроль за зарубежными активами россиян. Так, в России значительно возросло количество запросов к налогоплательщикам по поводу активов и операций за рубежом.

В частности, в ведомстве уличили бизнесменов в уменьшении суммы прибыли, а также незадекларированных фиксированных размерах выручки. Речь шла о контролируемых иностранных компаниях (КИК).