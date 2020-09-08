В Минфине спрогнозировали показатель дефицита бюджета России по итогам года

https://static.news.ru/photo/327b9102-f1db-11ea-a07c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что государственные меры поддержки экономики РФ достигли своей цели, но далее стоит ожидать возврата к докризисному режиму экономических отношений.

Как передаёт ТАСС, глава Минфина ожидает, что дефицит российского бюджета по итогам 2020 года составит около 4% ВВП. С 2022 года страна должна перейти к стандартной бюджетной политике, отметил Силуанов.

В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП, — рассказал министр.

Международное рейтинговое агентство Fitch скорректировало прогноз по падению ВВП России по итогам 2020 года, писал NEWS.ru. Согласно новой оценке, показатель снизится на 4,9%. Ранее ожидалось, что ВВП РФ сократится на 5,8%. Аналитики отмечают, что потребительский спрос в России восстанавливается, усилились фискальные меры поддержки, также позитивную динамику демонстрируют нефтяные котировки.