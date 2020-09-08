В Минфине спрогнозировали показатель дефицита бюджета России по итогам года

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что государственные меры поддержки экономики РФ достигли своей цели, но далее стоит ожидать возврата к докризисному режиму экономических отношений.
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В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП, — рассказал министр.
Международное рейтинговое агентство Fitch скорректировало прогноз по падению ВВП России по итогам 2020 года, писал NEWS.ru. Согласно новой оценке, показатель снизится на 4,9%. Ранее ожидалось, что ВВП РФ сократится на 5,8%. Аналитики отмечают, что потребительский спрос в России восстанавливается, усилились фискальные меры поддержки, также позитивную динамику демонстрируют нефтяные котировки.
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