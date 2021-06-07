Российскую экономику начали готовить к переходу на евро

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Власти РФ планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро. В Минфине не исключили введения соответствующих директив для госкомпаний, передаёт ТАСС.

Наша цель — сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещён евро. И я думаю, что у нас есть для этого все основания. Но для этого нужны стимулы. Поэтому мы поддерживаем предложение о задействовании и разработке таких стимулов, они могут быть разные, — заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев на парламентских слушаниях в Госдуме.

При этом он отметил, что в условиях рыночной экономики невозможно приказать всем отказаться от долларов. Поэтому он не исключил введения директивных методов для госкомпаний.

Нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что позволит нам избежать санкций и сделать мир более демократичным, — добавил чиновник.

Ранее стало известно, что решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) было вызвано угрозой санкций со стороны властей США и на состоянии курса рубля это никак не отразится. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, сейчас зависимость РФ от внешнего долга в два раза ниже, чем была в 2014 году.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко считает, что наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает.