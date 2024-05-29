В Минфине сохранили НДФЛ от проданной недвижимости без изменений Минфин: НДФЛ от проданных объектов недвижимости остается на уровне 13%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налог на доходы физлиц от проданных объектов недвижимости в России сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, сказано в материалах Минфина РФ. Там говорится, что свыше этой суммы — налог составляет 15% без дальнейшей прогрессии.

Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, а свыше этой суммы — 15%, без дальнейшей прогрессии, — подчеркнули в ведомстве.

При этом льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физического лица при выполнении минимальных сроков владения таким имуществом, установленных Налоговым кодексом (5 лет для недвижимого имущества, 3 года для иного имущества), сохраняется в полном объеме. Это не зависит от размера доходов налогоплательщика.

Кроме того, Минфин РФ предложил четырехступенчатую прогрессию по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22%. В материалах ведомства говорится, что даже с прогрессивной шкалой НДФЛ налоговая система России сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны.

Также Минфин рекомендовал сохранить НДС на текущем уровне, чтобы не провоцировать рост инфляции. Там уточнили, что нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач. К таким задачам относятся сокращения неравенства в обществе и в экономике, а также решения проблем социально-экономического развития регионов.