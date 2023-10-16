Раскрыта истинная причина роста цен на топливо Минфин России связал рост цен на топливо с «серым» экспортом

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Основной причиной роста цен на топливо в России является «серый» экспорт, заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям». По его словам, часть объемов топлива, продававшихся нефтеперерабатывающими заводами на внутреннем рынке, приобреталась перекупщиками. Они перепродавали топливо за рубеж, что в конечном счете снижало предложение на внутреннем рынке.

Это просто спекулянты. То есть компании, которые создавались исключительно для совершения экспортных операций. НПЗ ведь не нужны перекупщики, чтобы вывозить свой товар за границу — они могут это сделать самостоятельно, — уточнил Сазанов.

В то же время некоторые эксперты считают, что повышение цен на топливо может быть связано с урезанием выплат демпфера. Однако Сазанов не согласен с этим мнением. Он подчеркнул, что корректировка демпфера должна была вступить в силу лишь с 1 октября, тогда как рост цен на топливо фиксировался в начале июля. В августе же цены перешли к стремительному росту. На тот момент НПЗ еще получали компенсацию по демпферу в полном объеме по старым правилам.

Как сообщалось ранее, правительство России может снять запрет на экспорт дизельного топлива. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, это изменение затронет две трети от объемов поставок на заграничные рынки. Новак подчеркнул, что России необходимо продолжать экспортировать топливо, так как она производит больше нефтепродуктов, чем потребляет.