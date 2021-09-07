В Минфине рассказали о назначении транша МВФ на $18 млрд

Заместитель министра финансов Тимур Максимов заявил, что полученные от Международного валютного фонда (МВФ) $18 млрд станут частью государственных международных резервов. Данный транш для России большой роли не сыграет, отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть, — пояснил Максимов.

Он добавил, что данный актив Россия сможет использовать, когда столкнётся с финансовыми проблемами, но пока их нет.

Ранее стало известно, что в августе Россия получила от МВФ финансовую помощь в размере $18 млрд. Это денежная ссуда в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. Вступило в силу историческое по размерам распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ).