В Минфине рассказали о назначении транша МВФ на $18 млрд
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:40, 08 сентября 2021
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Заместитель министра финансов Тимур Максимов заявил, что полученные от Международного валютного фонда (МВФ) $18 млрд станут частью государственных международных резервов. Данный транш для России большой роли не сыграет, отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».
Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть, — пояснил Максимов.
Он добавил, что данный актив Россия сможет использовать, когда столкнётся с финансовыми проблемами, но пока их нет.
Ранее стало известно, что в августе Россия получила от МВФ финансовую помощь в размере $18 млрд. Это денежная ссуда в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. Вступило в силу историческое по размерам распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ).