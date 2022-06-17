Объем расходов государственного бюджета России в текущем году вырастет на 3 трлн рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, изначально из государственной казны планировалось потратить 23 трлн рублей, пишет РИА Новости. Силуанов отметил, что дополнительные средства выделили для того, чтобы субсидировать импорт и на другие решения «такого рода».

Мы в этом году дополнительно 3 трлн сверх плана выделяем на такого рода решения [на субсидирование импорта]. Это, если посмотреть бюджет, 26 трлн расходы. Плюс к плану общий объем расходов у нас планировался 23 с небольшим трлн рублей, сейчас будет 26 трлн рублей, — заявил Силуанов.