В Минфине рассказали, какой должна быть денежная подушка безопасности

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Если в обычной ситуации денежная «подушка безопасности» может быть равной сумме расходов за два-три месяца, то в кризис её объём лучше довести до шести-семи месячных трат. Об этом NEWS.ru рассказала консультант по финансовой грамотности Минфина Любовь Путькова

По её словам, тем самым в случае потери работы или закрытия бизнеса отложенные средства позволят продолжительное время держаться на плаву.

Период кризиса можно сравнить с мобилизацией, и если сейчас вы столкнулись с ним, то уже к следующему — а кризисы периодически повторяются, и это нормально — вы будете во всеоружии, — сказала представитель Минфина.

Главное правило в кризисной экономии — к выбору направлений оптимизации расходов надо относиться сознательно, взвешенно и рационально. Поэтому, начав экономить в кризис, важно не перегнуть палку. Экономия должна привести к финансовой устойчивости семейного бюджета, а не к переходу к отказу от всего, что только можно ради призрачных целей.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что задолженность россиян по кредитам в абсолютном выражении составляет порядка 20 трлн рублей. Поэтому властям и регулятору стоило бы рассмотреть вопрос с реструктуризацией займов, сделав при определённых условиях её обязательной. Это положительным образом сказалось бы на решении проблемы с платёжеспособностью заёмщиков.