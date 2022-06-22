В Минфине рассказали, где находится золотой запас России Замглавы Минфина Моисеев: золотые запасы России никогда не вывозили за рубеж

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Запасы золота хранятся в России, их объемы только увеличиваются. За рубеж золото никогда не вывозилось, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, два хранилища расположены на Урале и «поближе», оба надежно охраняются, передает РИА Новости.

Я ответственно заявляю, что никакого золота Государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас, — заявил он.

По словам Моисеева, когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, а также старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности.

Ранее Министерство экономического развития предложило установить режим секретности для сведений о размере золотого запаса и о валютных резервах государства. Как говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, эти изменения разработаны «в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций».